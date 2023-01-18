Защитник «Ростова» Лангович: «Когда узнали о совмещении Карпиным постов, было немного обидно»

Защитник «Ростова» Андрей Лангович рассказал, как команда отреагировала на новость о совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера в клубе и сборной России.

«Это была новость для всех. Никто из игроков тогда вообще ничего не знал. Никто и подумать об этом не мог. После той игры мы сидели в раздевалке, и уже там нам дали знать, что Карпин будет совмещать тренерские посты. Ажиотажа особого не было. После игры мы спокойно разъехались по домам. Потом уже на базе мы снова собрались все вместе и обсудили эту тему. Конечно, было немного грустно и обидно. Но каждый из нас понимал, что сборная России — важный шаг для Карпина», — приводит слова Ланговича «РБ Спорт».

Карпин работал с «Ростовом» с 2017 по 2021 год. В июле 2021 года был назначен главным тренером сборной России. Весной 2022 года Карпин вновь возглавил ростовский клуб, совмещая с должностью в национальной команде.