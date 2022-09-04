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4 сентября, 14:45

Андрей Мостовой: «Не верю, что это последний сезон без еврокубков для нас»

Гоша Чернов
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» предположил, что российские клубы пропустят и следующий евросезон.

— Будешь смотреть Лигу чемпионов? Или будет тяжело, понимая, что «Зенит» должен был там играть?

— Конечно, буду смотреть. Это же еще с детства идет — мяч со звездами, большие команды, суперматчи... А после того, как я сыграл в Лиге чемпионов, стало еще интереснее. Но я понимаю вопрос — конечно, обидно осознавать, что ты должен быть там.

— Веришь, что это первый и последний сезон без еврокубков?

— Нет. Мне кажется, это не последний сезон — думаю, следующий год тоже будем без еврокубков. Но это лишь предположение.

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Андрей Мостовой
ФК Зенит
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