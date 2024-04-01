Синицын: «Кроме гола, забитого на фарте, «Краснодар» больше ничего не создал»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал ничью в матче южан против «Локомотива» (1:1) в 22-м туре РПЛ.

«Кроме гола, забитого на фарте, «Краснодар» больше ничего не создал. Я не помню каких-то моментов. Не хватило агрессии впереди и количества игроков, чтобы их завершить. Матвей пару раз выручил. Еще в первом тайме «Локомотив» должен был сравнять счет, там один на один вышли», — приводит слова Синицына Metaratings.ru.

«Краснодар» с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» 1 балл и опережая «Динамо» на 2 очка. В следующем туре «быки» сыграют на выезде с «Пари НН». Матч пройдет 6 апреля.