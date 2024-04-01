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1 апреля, 16:04

Синицын: «Кроме гола, забитого на фарте, «Краснодар» больше ничего не создал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал ничью в матче южан против «Локомотива» (1:1) в 22-м туре РПЛ.

«Кроме гола, забитого на фарте, «Краснодар» больше ничего не создал. Я не помню каких-то моментов. Не хватило агрессии впереди и количества игроков, чтобы их завершить. Матвей пару раз выручил. Еще в первом тайме «Локомотив» должен был сравнять счет, там один на один вышли», — приводит слова Синицына Metaratings.ru.

«Краснодар» с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» 1 балл и опережая «Динамо» на 2 очка. В следующем туре «быки» сыграют на выезде с «Пари НН». Матч пройдет 6 апреля.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Синицын
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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