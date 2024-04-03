Агент вратаря Медведева: «У Никиты есть желание остаться в «Ростове»

Агент Андрей Талаев рассказал, что его клиент вратарь Никита Медведев хотел бы продлить контракт с «Ростовом».

«Медведев заслужил новый контракт? Это лучше спросить у руководителей «Ростова». Как только они посчитают, что Медведев заслужил новый контракт, они сделают предложение. У него есть такое желание остаться в «Ростове», — приводит слова агента «РБ Спорт».

29-летний Медведев перешел в «Ростов» в июле 2022 года и с того момента провел за команду 13 матчей. Основным вратарем «Ростова» является Сергей Песьяков.