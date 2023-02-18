Кавазашвили: «Получая второй паспорт, Малком и Клаудиньо имеют право выступать за сборную России»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о том, что игрокам «Зенита» Малкому и Клаудиньо одобрено получение российского гражданства.

«Есть закон, и если им выдают гражданство, значит, они официально являются гражданами России. Пускай это будет второй паспорт, первый в своей стране. Получая второй паспорт, они имеют право выступать за сборную России. А там, если будут какие-то нюансы, связанные с их выступлением за олимпийскую сборную Бразилии, с этим разберутся в РФС и дадут свое заключение. Есть РФС, который в зависимости от устава ФИФА и УЕФА определяет, как они должны руководить футболом. Если «Зенит» захочет внести какие-то изменения в регламент РПЛ, то он может только выступить с инициативой», — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.

Ранее «СЭ» стало известно о том, что Малкому и Клаудиньо одобрили получение российских паспортов.