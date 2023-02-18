0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:45

Кавазашвили: «Получая второй паспорт, Малком и Клаудиньо имеют право выступать за сборную России»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о том, что игрокам «Зенита» Малкому и Клаудиньо одобрено получение российского гражданства.

«Есть закон, и если им выдают гражданство, значит, они официально являются гражданами России. Пускай это будет второй паспорт, первый в своей стране. Получая второй паспорт, они имеют право выступать за сборную России. А там, если будут какие-то нюансы, связанные с их выступлением за олимпийскую сборную Бразилии, с этим разберутся в РФС и дадут свое заключение. Есть РФС, который в зависимости от устава ФИФА и УЕФА определяет, как они должны руководить футболом. Если «Зенит» захочет внести какие-то изменения в регламент РПЛ, то он может только выступить с инициативой», — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.

Ранее «СЭ» стало известно о том, что Малкому и Клаудиньо одобрили получение российских паспортов.

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-poluchaya-pasporta-malkom-i-klaudino-imeyut-pravo-vystupat-za-sbornuyu-rossii-a-s-nyuansami-razberutsya-v-rfs-228915/
Анзор Кавазашвили
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Россиян предупредили о новых правилах дорожного движения с 1 марта
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева
Журналист Херш констатировал сплочение россиян вокруг Путина из-за политики США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Горшков: «Не знаю, надо ли делать российский паспорт Малкому и Клаудиньо»