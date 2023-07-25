Экс-директор «Милана» Брайда: «В Европе следят за всеми заметными игроками из России!»

Брайда заявил, что в Европе следят за всеми заметными игроками из России

Бывший директор «Милана» Арьедо Брайда в интервью «СЭ» рассказал, насколько пристально следят за РПЛ итальянские клубы и агенты.

— В итальянских СМИ буквально на днях проходила информация о том, что несколько клубов серии А интересуются защитником «Динамо» Сазоновым. Что скажете по этому поводу?

— Это же тот молодой парень, который выступает за сборную Грузии? Перспективный игрок, недаром же находится на карандаше у многих клубов. В этой связи не могу не вспомнить и не отметить Каху Каладзе, который выиграл с нашим «Миланом» две Лиги чемпионов. Это сегодня все в Италии восторженно говорят — и справедливо — про Кварацхелию и про его игру за «Наполи», но первым-то звездным грузином серии А был Каладзе, которого я любил как игрока и всегда уважаю как человека!

— Российский футбол находится в изоляции, если говорить об официальных международных турнирах. Насколько пристально следят за РПЛ итальянские клубы и агенты?

— Раз тот же Сазонов попал в поле зрения сразу нескольких итальянских клубов, получается, что следят. Правда, в его случае речь скорее в «засвеченности» в составе сборной Грузии. Уверяю вас, что всех заметных игроков российского чемпионата в футбольной Европе точно знают и держат в поле зрения. Во всяком случае, легионеров.