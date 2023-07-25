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Сегодня, 08:50

Globo: агенты Карраскаля пытаются расторгнуть контракт игрока с ЦСКА

Виктория Кравченко
Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бразильский клуб «Васко да Гама» ждет ответ от ЦСКА по поводу колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля, информирует Globo.

По данным источника, клуб намерен купить игрока этим летом. Представители футболиста пытаются договориться с ЦСКА о трансфере Карраскаля, чей контракт истекает летом 2026 года. Красно-белые не готовы отпустить его в другую команду.

Ранее сообщалось, что «Васко да Гама» сделал ЦСКА предложение по выкупу 50 процентов прав на Карраскаля. Футболист не полетел на матч армейцев против «Урала» (1:2) в первом туре РПЛ.

В сезоне-2022/23 Карраскаль провел за армейцев 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

«Карраскаль — конь, который гуляет сам по себе. Либо он примет требования Федотова, либо его продадут». Грушевский — о Суперкубке и трансферах ЦСКА

Хорхе Карраскаль
ФК Васко да Гама
ФК ЦСКА (Москва)
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