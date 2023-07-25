Globo: агенты Карраскаля пытаются расторгнуть контракт игрока с ЦСКА

Сегодня, 08:50
Бразильский клуб «Васко да Гама» ждет ответ от ЦСКА по поводу колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля, информирует Globo.
По данным источника, клуб намерен купить игрока этим летом. Представители футболиста пытаются договориться с ЦСКА о трансфере Карраскаля, чей контракт истекает летом 2026 года. Красно-белые не готовы отпустить его в другую команду.
Ранее сообщалось, что «Васко да Гама» сделал ЦСКА предложение по выкупу 50 процентов прав на Карраскаля. Футболист не полетел на матч армейцев против «Урала» (1:2) в первом туре РПЛ.
В сезоне-2022/23 Карраскаль провел за армейцев 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.