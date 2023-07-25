Экс-директор «Милана» Брайда: «В «Зените» работают грамотные люди, а Семака я помню еще игроком»

Бывший директор «Милана» Арьедо Брайда в интервью «СЭ» поделился мнением о большом интересе к бразильцам «Зенита».

— Сейчас имеется большой спрос на бразильцев из «Зенита». Может ли кто-то из них, на ваш взгляд, оказаться в ближайшее время в серии А?

— Сильно сомневаюсь. У клубов серии А просто нет таких денег, чтобы купить бразильцев из «Зенита» и платить им высокие зарплаты. Это скорее варианты для Англии или Саудовской Аравии. Ну или для самой Бразилии, откуда родом эти ребята. А вообще, как я вижу, «Зенит» грамотно подбирает бразильцев. Вот они недавно взяли защитника Ренана, а это ведь новая звездочка бразильского, а значит, и мирового футбола. В «Зените» работают грамотные люди, в том числе и главный тренер. Не пересекался с Семаком лично, но помню его как отменного футболиста сборной России. Ну, а если он год за годом выигрывает титулы как главный тренер «Зенита», то выходит, что Семак хорош и в этом качестве.