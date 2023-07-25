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Экс-директор «Милана» Брайда: «Черчесов запомнился ярким собеседником с сильным характером»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Станислав Черчесов.
Фото Саин Ализаде
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Бывший директор «Милана» Арьедо Брайда в интервью «СЭ» рассказал, с кем из российских специалистов он общался.

— С Семаком вы лично не знакомы, а с кем из его старших российских коллег доводилось общаться?

— С Газзаевым. С Юрием Семиным, конечно: это ведь вообще ваша легенда! «Милан» дважды, кажется, прилетал в Москву на очень симпатичный турнир, который проводил «Локомотив». Мамма миа, сколько же воды утекло с тех пор, лет пятнадцать прошло (речь о Кубках РЖД 2007 и 2008 годов. — Прим. «СЭ»)! Из тех, кто продолжает активно работать сейчас, отмечу Черчесова. Мы с ним общались в Москве, когда он был еще тренером «Спартака». Я слышал, что его накануне отправили в отставку в «Ференцвароше», но отставки — органичная часть карьеры любого тренера. Черчесов все равно молодец, ведь он дважды выиграл чемпионат Венгрии и вывел свою скромную по европейским меркам команду в серию плей-офф Лиги Европы. Станислав достойно отработал с вашей сборной на чемпионате мира-2018, а мне он запомнился в свое время ярким собеседником с сильным характером.

Малком и&nbsp;футболисты &laquo;Зенита&raquo;. «В Европе следят за всеми заметными игроками из России!» Интервью легендарного директора «Барсы» и «Милана»
Станислав Черчесов
ФК Милан
Арьедо Брайда
Валерий Газзаев
Юрий Семин
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