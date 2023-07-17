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Сегодня, 15:28

Ари назвал нормальным переход Марио Фернандеса в «Зенит»: «Он еще молодой футболист!»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари отреагировал на новость о переходе защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Не знаю, какие условия ему предложил «Зенит», но в современном футболе такие переходы — это абсолютно нормально. Марио еще молодой футболист! Для ЦСКА было бы лучше, если бы он завершил карьеру. Ведь он провел в этом клубе много лет. Но иногда все бывает иначе», — сказал Ари «СЭ».

17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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