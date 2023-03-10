Ари заявил, что очень скучает по России

Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари допустил возможность своего возвращения в РПЛ.

«Я не перешел в «Оренбург» или другой клуб РПЛ, потому что из России не было никаких конкретных предложений. Вообще, очень скучаю по России. Иногда вспоминаю и думаю о возвращении. Но пока нет хорошего предложения от российского клуба, на которое я мог бы согласиться. Если оно появится, то могу вернуться в РПЛ», — приводит слова Ари Sport24.

Ранее Ари заявил о том, что его посещают мысли стать депутатом в России. По словам футболиста, в Бразилии есть район, жители которого называют его депутатом из-за участия в одном проекте.

37-летний бразилец женат на русской девушке и имеет паспорт РФ, он получил российское гражданство в 2018 году. На счету Ари 2 матча за сборную России, его последним клубом в РПЛ был «Краснодар», который он покинул в 2021 году.