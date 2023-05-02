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2 мая, 23:04

Корнеев заявил, что Кузяев готов к переезду в топ-чемпионат

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев отреагировал на интерес турецкого «Фатих Карагюмрюк» к полузащитнику петербуржцев Далеру Кузяеву.

«Для Кузяева «Фатих» — слишком маленький клуб, который не стоит рассматривать. Далер готов к переезду в топ-чемпионат, ему подойдет любая лига», — приводит слова Корнеева Metaratings.ru.

Ранее Спортивный директор турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын подтвердил «СЭ» информацию о заинтересованности клуба в подписании полузащитника «Зенита» Кузяева.

В текущем сезоне 30-летний Кузяев провел 30 матчей за сине-бело-голубых, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/korneev-fatikh-malenkii-klub-dlya-kuzyaeva-on-gotov-k-pereezdu-v-top-chempionat-247975/
Далер Кузяев
Игорь Корнеев
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ФК Фатих Карагюмрюк
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