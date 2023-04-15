Ари заявил, что в России глупо играть по системе «осень — весна»

Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Ари выступил за изменение формата проведения чемпионата России по футболу.

«Нужно обязательно переходить на систему «весна-осень». Полностью поддерживаю эту инициативу. Самый комфортный вариант для России. Нельзя терять теплые месяцы летом. Это глупо, учитывая, сколько времени здесь длятся холода. А так будет лучше и для футболистов, и для клубов, и для фанатов. Однозначно больше людей будут ходить на стадионы. От этой реформы все только выиграют», — приводит слова Ари Sport24.

Переход на систему «осень-весна» в РПЛ был совершен в сезоне-2012/2013.