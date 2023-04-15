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Сегодня, 13:37

Булыкин заявил, что Пиняев очень похож на Аршавина и может достичь таких же успехов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о ближайшем матче между железнодорожниками и «Оренбургом» в рамках 23-го тура РПЛ.

«Команды выступают в равных условиях, единственное, для «Оренбурга» этот матч домашний. Оренбуржцы показали, что могут обыгрывать топ-клубы, а «Локо» после «Зенита» психологически ощущает себя не очень. Выигрышный запал немного пропал, его нужно вернуть. Красно-зеленым будет очень тяжело. Возможно, нас ждет ничья, но в футболе, сами знаете, невозможно ничего предсказать. Решит мастерство отдельных игроков «Локо» и настрой на игру. В «Локо» есть лидеры — Баринов и Дзюба. Также есть Сергей Пиняев, он может добавить активных действий в атаке за счет дриблинга и своей скорости. Они могут сделать результат на поле. Пиняев точно может выйти на хороший уровень, ему сейчас главное добавить немного взрослых мыслей. У него были моменты, когда он давал передачу верхом, а не низом. Было такое, что он обыграл всех, включая вратаря, и отдал на пустые ворота передачу. Бомбардирские качества он наберет с опытом, а так он очень похож на Андрея Аршавина. Он может достичь таких же успехов», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Оренбург» — «Локомотив» пройдет завтра, 16 апреля. Начало встречи — 14.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005086675_bulyikin_pinyaev_ochen_pohoj_na_arshavina_i_mojet_dostich_takih_je_uspehov
Дмитрий Булыкин
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