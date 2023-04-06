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Ари заявил о желании поработать тренером в «Спартаке», «Локомотиве» или «Краснодаре»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари признался, что хотел бы потренировать в российских командах.

«Если в будущем «Спартак», «Локомотив» или «Краснодар» пригласят меня в свой тренерский штаб, я соглашусь. Мне нравится помогать молодым игрокам на поле, делиться с ними опытом. Тренировать — это интересно. Я бы хотел попробовать. «Краснодар» из российских клубов мне, конечно, ближе. Он занимает самое большое место в моем сердце. Там была более уютная атмосфера и самые теплые отношения между игроками, руководством, штабом. Но когда ты профессионал, нужно думать о результате. Так что неважно, какой именно клуб. Я бы согласился поработать в любом из них», — приводит слова Ари Sport24.

37-летний Ари выступал в РПЛ с 2010 по 2021 год. Также он провел два матча в составе сборной России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-06-ari-zayavil-o-zhelanii-porabotat-trenerom-v-spartake-lokomotive-ili-krasnodare
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
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ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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