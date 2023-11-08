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Сегодня, 08:45

Аршавин предложил провести матчи сборной России с командами РПЛ: «Был бы праздник в городах — сто процентов»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Бухаев
Корреспондент
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Член правления «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» предложил сборной России провести матчи против команд РПЛ в регионах.

«До медиалиги я бы не опускался. А сыграл бы, например, матч сборной России против «Балтики». Это был бы праздник в городе — сто процентов. Если до Владивостока еще прокатиться, то, может быть, это было бы и лучше, чем матч с Кенией. Не худший вариант. Сборная существует для страны, и всем нам говорят, что матчи играются для народа. Было бы классно! Собрался бы целый стадион. Это был бы праздник! Даже если бы сборная играла в Санкт-Петербурге с «Зенитом», это было бы интересно», — сказал Аршавин «СЭ».

Сборная России отстранена от международных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА с марта 2022 года. С момента отстранения сборная провела 9 товарищеских матчей, в которых одержала 3 победы, 5 раз сыграла вничью и 1 раз уступила.

Футболисты сборной России. «Сегодня России говорят играть без флага и гимна, завтра — без майки и трусов». Острое интервью Аршавина

Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
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