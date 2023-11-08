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Сегодня, 08:30

Аршавин о санкциях: «Наш футбол пострадал, клубы лишились денег»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Бухаев
Корреспондент
Андрей Аршавин.
Фото Анна Мейер / ФК «Зенит»
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Член правления «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» объяснил, как российский футбол пострадал из-за санкций.

«Наш футбол пострадал. Клубы лишились денег. Кто-то не может получить деньги за трансфер, ушли игроки. Сборные только сейчас стали выезжать в Бразилию, другие страны, чтобы проводить турниры. Наши дети не участвуют в европейских турнирах. Конечно, это все наложит отпечаток. На сколько лет? Все зависит от сроков и от того, какие действия мы будем предпринимать внутри», — сказал Аршавин «СЭ».

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные по футболу от участия в международных соревнованиях.

Футболисты сборной России. «Сегодня России говорят играть без флага и гимна, завтра — без майки и трусов». Острое интервью Аршавина

Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
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