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Сегодня, 20:31

Аршавин считает, что Соболев подходит команде из середины таблицы РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин оценил возможность нападающего «Спартака» Александра Соболева заиграть в Европе.

«Из россиян даже не знаю, кто бы мог успешно попробовать себя в Европе. Ну, вот если брать Соболева. Все зависит от того, где он будет играть. Но пока даже не знаю, где бы он смог заиграть в Европе. «Саутгемптон»? Ну, а где он идет? На последнем месте в АПЛ. Но это ближе к концу. Соболев все-таки, я думаю, подходит для команды середины турнирной таблицы той же самой английской Премьер-лиги», — приводит слова Аршавина «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне РПЛ 25-летний Соболев провел 16 матчей, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/arshavin-nazval-evropeyskiy-chempionat-gde-mozhet-zaigrat-sobolev
Александр Соболев
Андрей Аршавин
Футбол
ФК Саутгемптон
ФК Спартак (Москва)
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