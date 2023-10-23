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Сегодня, 15:24

Арутюнянц рассказал, что у «Ростова» есть цель укрепиться центральным защитником-легионером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о трансферных целях. По словам функционера, клуб хочет приобрести центрального защитника.

«Есть ли цель укрепиться центральным защитником? Конечно — легионером. Обязательно ли легионером? Да, потому что в чемпионате России на сегодня нет подходящего. У нас задача — воспитывать молодых игроков, чтобы в будущем не зависеть от этой ситуации», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

После 12 туров «Ростов» занимает 10-ю строчку в РПЛ, набрав 13 очков. Лидирует — «Краснодар» (28 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artashes-arutyunyants-u-rostova-est-tsel-ukrepit-sya-tsentral-ny-m-zashhitnikom-legionerom/
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
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