Арутюнянц рассказал, что у «Ростова» есть цель укрепиться центральным защитником-легионером

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о трансферных целях. По словам функционера, клуб хочет приобрести центрального защитника.

«Есть ли цель укрепиться центральным защитником? Конечно — легионером. Обязательно ли легионером? Да, потому что в чемпионате России на сегодня нет подходящего. У нас задача — воспитывать молодых игроков, чтобы в будущем не зависеть от этой ситуации», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

После 12 туров «Ростов» занимает 10-ю строчку в РПЛ, набрав 13 очков. Лидирует — «Краснодар» (28 очков).