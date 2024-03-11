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11 марта, 09:00

Асхабадзе — о победе над «Спартаком»: «Нам без разницы, с кем играем. Проблем с самоотдачей никогда не было!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «СЭ» рассказал, что думает о победе над «Спартаком» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

— Вы редко говорите, что гордитесь своей командой. А сегодня испытываете гордость за игру, результат, самоотдачу своих футболистов?

— Вопрос поставлен немного неправильно. Самоотдачей своих ребят мы гордимся в каждом матче. У нас с этим проблем нет и, дай бог, не возникнет в будущем. Поздравляю команду, наших болельщиков с таким результатом. Самое главное, что мы набираем очки. И нет разницы, с каким соперником встречаемся.

— Но вы согласны, что сегодня одолели москвичей по всем статьям?

— Согласен на сто процентов. И самое главное: нам не помешало поле.

— Неужели ожидали от «Факела» такого движения, такой агрессии, прессинга на протяжении большей части матча?

— Да не стоит выделять матч со «Спартаком» из общего ряда игр. Мы всегда действуем с предельной самоотдачей! «Факел» точно нельзя упрекнуть в отсутствии настроя, желания, старания. Мы еще в ФНЛ на встрече с болельщиками установили наше правило: можно проиграть любому сопернику, но нельзя простить проблемы с мотивацией! До сих пор движемся в этом направлении правильно, а болельщики не дают нам расслабиться.

— Просто показалось, что у того же Квеквескири даже не два, а три сердца.

— Не только у Квеквескири два сердца. Лучшим игроком матча, например, признали Хазыра Аппаева. А в прошлом туре можно то же самое сказать и про Якимова. Да сейчас не стоит кого-то выделять. Вся команда сегодня выложилась по полной программе. У всего «Факела» два сердца. Сегодня мы доказали, что порядок и организация способны побить класс.

— Вам греет душу тот факт, что сегодня в стартовом составе «Факела» вышли 10 россиян?

— Мы все-таки живем исходя из своих возможностей. Очень приятно, что сегодня «Факел» в РПЛ с таким количеством россиян (при этом я не умаляю заслуг легионеров) в составе добивается каких-то результатов. Причем понимаем, что все это промежуточно. Чемпионат не окончен. Борьба идет ожесточенная. Не имеем права опускать руки и радоваться тому, что у нас все хорошо.

«Спартак» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

«Факел» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей — 1 победа и 3 ничьих. Воронежцы набрали 25 очков и занимают 11-ю строчку в таблице чемпионата России.

Полностью интервью Романа Асхабадзе читайте на сайте «СЭ»

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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