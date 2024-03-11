Нападающий «Факела» Марков ответил «Спартаку» на критику стадиона в Воронеже: «Для нас все поля прекрасные»

11 марта, 07:50
Нападающий «Факела» Евгений Марков поделился с «СЭ» секретом успеха команды в матче со «Спартаком».
В 20-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Факелу» (0:2). Игра проходила на стадионе «Лужники».
В октябре 2023 года, после того как воронежцы обыграли красно-белых дома (2:0) в игре 13-го тура чемпионата России, московская команда раскритиковала состояние поля на «Центральном стадионе профсоюзов».
— Может, для «Спартака» это поле тоже было плохое. Для нас вообще все поля прекрасные.
— В чем секрет успеха?
— В каждодневной работе. Мы все трудяги. Вчера отработали больше, чем на 100 процентов.
— Могли бы забить третий гол?
— Да нет, наверное. Двух хватит, — сказал Марков корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.
«Спартак» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
«Факел» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей — 1 победа и 3 ничьих. Воронежцы набрали 25 очков и занимают 11-ю строчку в таблице чемпионата России.