Балахнин назвал самую проблемную зону «Спартака»

Экс-тренер сборной России, бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью «СЭ» оценил игру «Спартака» при Гильермо Абаскале.

— Вам нравится, как играет «Спартак» при Абаскале?

— Конечно! Теперь команда не просто лучше держит мяч — она стала гибкой. В ее игре появилось разнообразие. Видно — тренерский штаб тщательно готовится к каждому матчу, в зависимости от соперника варьирует тактику. При этом стиль сохраняется! Атакующий, агрессивный. Такой футбол и любят болельщики.

— Где сегодня у «Спартака» самая проблемная зона?

— В обороне. И у центральных защитников, и у фланговых ошибок многовато. Хотя это объяснимо. Если Джикия — опытный боец, то рядом с ним в основе выходит молодежь. Литвинов, Хлусевич, Денисов... В каких-то эпизодах им не хватает мастерства, в каких-то — хладнокровия. Да и КПД в атаке крайних защитников пока оставляет желать лучшего. Никто из них хорошим пасом не обладает.

— Ясно.

— Вообще, на мой взгляд, из нынешнего состава Абаскаль выжимает максимум. Сейчас в его распоряжении нет такой обоймы, как в ЦСКА и «Динамо». О «Зените» уже не говорю. Но в каждом матче спартаковцы стараются играть на победу. Команда управляемая, заряженная на результат, прекрасно подготовленная функционально. Еще и с моральным духом порядок.

— Это точно.

— Возьмем матч с «Крыльями». Пропустили на шестой минуте, но не надломились, не растерялись. Продолжали играть в свой футбол, давили-давили — и в конце концов смяли соперника.