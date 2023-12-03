Балахнин рассказал, что за свою тренерскую карьеру встречал очень много неординарных футболистов

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о работе с футболистами во время тренерской деятельности.

«За мою тренерскую карьеру очень много было неординарных футболистов. Представляете, с 1998 года сколько я повидал классных игроков, когда я начал уже работать тренером в «Ростове». Прошло 30 лет, представляете, сколько поколений за это время сменилось? За этот период было много хороших, очень хороших футболистов, и я бы не хотел кого-то выделять. Были в разные годы разные лидеры — и именитые, и нет», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

64-летний Балахнин, помимо «Ростова», работал в «Витязе» и «Сибири». Также он входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого в сборной России и был тренером-консультантом женской национальной команды.