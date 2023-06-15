Балахнин считает, что высокая цена на Глебова обусловлена желанием отпугнуть покупателей

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что клуб хочет сохранить полузащитника Даниила Глебова, поэтому и выставил высокую цену.

«Наверняка может быть и так, что такая цена обусловлена желанием отпугнуть потенциальных покупателей и сохранить его. И чтобы если продать, то хотя бы заработать как за лидера команды. Наверное, такие вещи присутствуют. Стоит Глебов 8 миллионов евро или не стоит — трудно сказать. Потому что мы не играем на международной арене, а внутри России такие деньги мало кто потянет. Разве что только команды из первой тройки. Нужен ли он «Спартаку»? Не знаю, у них там есть люди, которые играют на его позиции», — приводит слова Балахнина «Газета.Ru».

В сезоне-2022/23 Глебов провел 38 матчей, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.