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Балахнин считает, что высокая цена на Глебова обусловлена желанием отпугнуть покупателей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что клуб хочет сохранить полузащитника Даниила Глебова, поэтому и выставил высокую цену.

«Наверняка может быть и так, что такая цена обусловлена желанием отпугнуть потенциальных покупателей и сохранить его. И чтобы если продать, то хотя бы заработать как за лидера команды. Наверное, такие вещи присутствуют. Стоит Глебов 8 миллионов евро или не стоит — трудно сказать. Потому что мы не играем на международной арене, а внутри России такие деньги мало кто потянет. Разве что только команды из первой тройки. Нужен ли он «Спартаку»? Не знаю, у них там есть люди, которые играют на его позиции», — приводит слова Балахнина «Газета.Ru».

В сезоне-2022/23 Глебов провел 38 матчей, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/15/20673470.shtml
Данил Глебов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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