Балахнин заявил, что судейство от диалога Карпина с Каманцевым лучше не станет

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил встречу нынешнего наставника дончан Валерия Карпина с главой департамента судейства Павлом Каманцевым.

«Диалог между Каманцевым и Карпиным все же состоялся? Посидели и поговорили в очередной раз. Уровень судейства от этого не поменяется. Абсурдно ждать, что от этого в наших арбитрах что-то изменится. Надо, чтобы у нас стали нормально судить. Дисквалификация Карпина? Я считаю, там не за что дисквалифицировать. На мой взгляд, это лучше футбол не сделает. Тренер все равно останется при своем, а игра команды пострадает», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Карпин пропустит матч 26-го тура РПЛ, в котором «Ростов» на своем поле сыграет с «Факелом». Игра состоится в субботу, 6 мая. Начало встречи — в 19.00 (мск).