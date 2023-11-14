Бородюк заявил, что третье место в РПЛ — хороший результат для «Динамо»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк подвел итоги 1-го круга РПЛ-2023/24 для «Динамо».

«Руководство клуба все делает для команды: отличная инфраструктура, один из лучших стадионов Европы, великолепная база, финансирование на высоком уровне. Динамовцы должны ставить только самые высокие задачи. Текущее третье место — это хорошо, а отлично будет, когда «Динамо» окажется на первом. Если говорить по первому кругу, «Краснодар» и «Зенит» выделяются стабильностью, поэтому по праву занимают первые два места. Если «Динамо» не будет терять очки в матчах с командами из нижней части таблицы и научится выигрывать их за счет характера, то сможет побороться за самые высокие места и трофеи», — цитирует Бородюка RT.

После 15 туров чемпионата России-2023/24 бело-голубые с 25 очками занимают 3-е место в турнирной таблице.