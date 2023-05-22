Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:21

Барач вернется в «Крылья Советов»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник Матео Барач вернется в «Крылья Советов» после аренды из «Остенде», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, бельгийцы не будут активировать опцию выкупа, так как у них достаточно средств на трансфер. В то же время других предложений по аренде или по полноценному трансферу в данный момент у Матео нет. Он вернется в «Крылья Советов», с которыми начнет подготовку к новому сезону. Будущее игрока в Самаре будет зависеть от того, в какой лиге предстоит выступать клубу на следующий сезон.

В зимнее трансферное окно 28-летний защитник «Крыльев Советов» Матео Барач перешел на правах аренды до конца сезона в бельгийский «Остенде». Из-за травм футболист провел только шесть матчей. В данный момент он продолжает восстанавливаться от мышечного повреждения, в ближайшие пару недель будет окончательно здоров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/barach-vernetsya-v-kry-l-ya-sovetov/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Матео Барач
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ФИФА продолжает поддерживать беглецов, приостановивших контракты. Но сделала шаг в сторону России
«Испания проецирует в мир имидж расистской страны». Фанаты взбесили звезду «Реала», Винисиус сорвался в ответ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал редактора Nexta Романа Протасевича
Самолет рейса Сургут – Москва подал сигнал тревоги
В Испании заявили об отказе президента Бразилии поприветствовать Зеленского
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кузнецов считает, что вина Роши в инциденте с Соболевым не доказана

Заварзин заявил, что Соболев заслуживает самого жесткого наказания