Барач вернется в «Крылья Советов»

Защитник Матео Барач вернется в «Крылья Советов» после аренды из «Остенде», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, бельгийцы не будут активировать опцию выкупа, так как у них достаточно средств на трансфер. В то же время других предложений по аренде или по полноценному трансферу в данный момент у Матео нет. Он вернется в «Крылья Советов», с которыми начнет подготовку к новому сезону. Будущее игрока в Самаре будет зависеть от того, в какой лиге предстоит выступать клубу на следующий сезон.

В зимнее трансферное окно 28-летний защитник «Крыльев Советов» Матео Барач перешел на правах аренды до конца сезона в бельгийский «Остенде». Из-за травм футболист провел только шесть матчей. В данный момент он продолжает восстанавливаться от мышечного повреждения, в ближайшие пару недель будет окончательно здоров.