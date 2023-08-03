Барбоза считает, что после переезда в Саудовскую Аравию Малком закрыл себе дорогу в сборную Бразилии

Португальский агент Пауло Барбоза в комментарии для «СЭ» оценил трансфер нападающего «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль».

«С точки зрения зарплаты — это отличный вариант для Малкома. Столько денег, сколько он получит в Саудовской Аравии, нападающий нигде не заработает. Но если думать о спортивной составляющей, то у футболиста не остается шансов сыграть за сборную Бразилии. У Малкома, конечно, был интерес от европейских команд, но они, наверное, не смогли тягаться с командой из Саудовской Аравии», — сказал Барбоза «СЭ».

Малком перешел в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро и стал самой дорогой продажей в истории российского чемпионата. 26-летний форвард подписал контракт до 2027 года.