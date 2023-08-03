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Сегодня, 18:55

Малком — о последнем сезоне в «Зените»: «Меня озарило невероятное вдохновение»

Гоша Чернов
Корреспондент
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Форвард Малком дал интервью «СЭ», в котором объяснил, почему запомнит сезон-2022/23 в составе «Зенита». Также футболист отметил, что считает карьеру в российском клубе подарком для себя.

— Ты провел в «Зените» четыре года. Какое событие, момент или, может быть, гол будешь вспоминать в первую очередь, когда речь зайдет о российском периоде карьеры?

— Несомненно, самый счастливый момент — это заключительное чемпионство и завоевание второй звезды на эмблему «Зенита». Мы стремились к этому, хотели вписать свои имена в историю клуба, и, к большому счастью, нам это удалось.

Весь последний сезон запомнится особенно, потому что он был украшен зрелищной игрой. И я счастлив, что помог «Зениту» добиться успеха большим количеством результативных действий. Меня озарило невероятное вдохновение: летал по полю, когда ждал рождения первенца, и это придавало дополнительные силы и мотивацию.

Вообще вся карьера в «Зените» — огромный подарок для меня. Очень рад, что все так сложилось. Счастлив, что важная часть моего футбольного пути прошла именно здесь. Я благодарен болельщикам клуба за то, что они так радушно приняли меня. Хочу сказать спасибо России и всем, благодаря кому стало возможным получение паспорта РФ. Для меня как для профессионального спортсмена это значимое признание заслуг перед другой страной. Всегда с теплотой в сердце буду вспоминать о «Зените», Санкт-Петербурге, России и всем, что связано с ними.

Малком с&nbsp;Суперкубком России. Малком: «Россия и Петербург — мой дом. Я же наполовину бразилец и наполовину русский»

3 августа «Зенит» объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль». Бразилец выступал за команду с августа 2019 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 26 матчах РПЛ.

Всего на счету Малкома 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

Малком Филипе (Малком)
Футбол
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