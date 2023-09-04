Баринов: «Перед игрой разговаривал с Пиняевым. Надеюсь, отложилось что-то у него в голове»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал «СЭ» о диалоге с полузащитником Сергеем Пиняевым перед матчем 7-го тура чемпионата России против «Балтики» (3:2).

«Перед игрой против «Балтики» разговаривал с Пиняевым. Надеюсь, что этот диалог отложил что-то у него в голове. И он перенес это на футбольное поле. Какие слова нашел? Спокойные», — сказал Баринов «СЭ».

18-летний Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. На счету полузащитника 3 гола и 3 результативная передача в 22 матчах во всех турнирах.