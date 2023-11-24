Дулаев рассказал, что Калачев с негативом относился к молодым игрокам «Ростова»

Бывший нападающий дубля «Ростова» Джамбулат Дулаев рассказал, что бывший капитан «Ростова» Тимофей Калачев с негативом относился к молодым игрокам.

«Как меня принимали в возрастной команде Бердыева? В целом хорошо. Но Калачев... Не переваривал молодежь. Идет квадрат, мы, молодые, подключаемся — и Тимофей начинает: «Что, некуда больше встать? Че вы здесь играете?» Гацкан и Нобоа могли подсказать, а вот Калачев относился с негативом», — приводит слова Дулаева Sport24.

В минувшем сезоне 25-летний нападающий провел за «Химки» 29 матчей, забил 11 мячей и отдал семь результативных передач.

Дулаев выступал во второй команде «Ростова» с 2015 по 2019 год. Он провел за молодежный состав 60 матчей, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

В июле 2023 года игрок объявил о завершении карьеры.

Калачев выступал за «Ростов» с 2005 по 2019 год и провел за клуб 295 матчей, забил 24 мяча и отдал 74 результативные передачи.