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Сегодня, 13:30

Барриос — об ауте в матче с «Локо»: «Мы подарили соперникам три очка»

Гоша Чернов
Корреспондент
Вильмар Барриос.
Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» рассказал, какой момент в первом круге РПЛ стал самым обидным.

— На твой взгляд, в чем «Зениту» надо прибавить, чтобы вернуться на первое место?

— Мы неважно начали чемпионат, и это пошатнуло нашу уверенность в себе. А отсутствие этой уверенности позволило нескольким командам отобрать у нас очки. Но сейчас мы чувствуем себя по-другому. Да, два важных футболиста ушли, но пришли новые. Появилась сыгранность, и сейчас она уже на том уровне, на котором и должна быть. Думаю, мы все еще не нашли свою лучшую игру, но мы приближаемся к ней. Нужно перестать позволять соперникам много, дарить им шансы. А нам самим необходимо стать эффективнее — реализовывать моменты, которые мы создаем. А создаем мы достаточно.

— Какой момент первого круга самый обидный? В какой игре «Зенит» не должен был терять очки?

— Конкретный момент не назову. Нам точно не удалось начало чемпионата, когда мы потеряли несколько очков в домашних матчах, чего в предыдущие сезоны с нами не происходило. Но из каждой неудачи я стараюсь извлекать пользу: анализировать их, прокручивать в голове моменты, где что-то пошло не по плану. Признавать ошибки очень важно, но главнее всего — сохранять настрой.

— Один из самых тяжелых моментов круга — вбрасывание Кругового на тебя в матче с «Локомотивом», после которого соперник забил победный мяч. Что произошло в том эпизоде?

— Игровой момент. Я ожидал одного развития ситуации, но получилось иначе. В футболе такое бывает — здесь довольно сложно что-то предсказать заранее. По той ситуации я могу лишь признать, что мы подарили сопернику три очка. Это был матч, который мы могли выиграть, но совершили ряд ошибок, дали сопернику много свободного пространства, чем он и воспользовался. Но эта страница для нас уже перевернута.

Вильмар Барриос. «Предложение от «Ноттингема» правда было, но это в прошлом». Интервью Барриоса

Вильмар Барриос
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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