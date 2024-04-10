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Сегодня, 15:23

Баста высказался за создание турнира между «СКА Ростовом», «Чайкой» и «Ростовом»

Константин Белов
Корреспондент
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Известный певец Василий Вакуленко (Баста) и президент медийного клуба «СКА Ростов» в разговоре с «СЭ» ответит на вопрос о возможном матче с профессиональными командами.

«С удовольствием сыграл с профессиональными командами: ЦСКА, «Ростовом», «Чайкой». С ЦСКА, например, мы играли в самом начале пути. Можно создать мини донской турнир на троих и разыграть: «СКА Ростов», «Чайка» и «Ростов». Это было бы интересно, хорошая практика для нас. Связывался ли уже с профессиональными клубами? Пока нет», — сказал Баста «СЭ».

25 января Баста сообщил, что его клуб «СКА Ростов-на-Дону» переходит из второй лиги в медиалигу. В своем обращении певец объяснил, что финансовые требования в профессиональном футболе сильно выросли, а поддержки и спонсоров стало меньше.

В прошлом сезоне «СКА Ростов» стал вторым в группе 1 «Б» второго дивизиона.

ФК Ростов
ФК СКА (Ростов-на-Дону)
ФК Чайка (Песчанокопское)
Василий Вакуленко (Баста)
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