Испанский журналист: «При Абаскале «Спартак» не выиграет РПЛ. Уровень игроков средний»

Испанский журналист EFE Хосе Игнасио Ортега в разговоре с «СЭ» высказался о перспективах «Спартака» при главном тренере Гильермо Абаскале.

«Уже больше 20 лет живу в России. Отсутствие титулов — это не проблема Абаскаля и других качественных тренеров. Проблема «Спартака» в структуре клуба. Но если взять последние матчи, то футболисты «Динамо» были гораздо лучше спартаковских. Уровень игроков «Спартака» средний. Не вижу, что такой клуб может стать чемпионом. «Динамо» и «Краснодар» лучше. «Спартак» закономерно занимает шестое место. Не верю, что при Абаскале клуб выиграет чемпионат», — сказал Ортега «СЭ».

8 апреля появилась информация, что новым главным тренером красно-белых может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

После победы над «Динамо» команда Абаскаля с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Испанец тренирует «Спартак» с лета 2022 года.