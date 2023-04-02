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Байрамян — о гегемонии «Зенита» в РПЛ: «Кто может за это осуждать? Во всем мире так»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Хорен Байрамян.
Фото ФК «Ростов»
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Полузащитник «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян в интервью обозревателю «СЭ» оценил нынешнее второе место «Ростова» и ответил на вопрос, сможет ли команда Валерия Карпина бороться с «Зенитом» за золото.

— «Ростов» после 20 туров идет на втором месте. Вас это удивляет, учитывая, что ваш состав все-таки топовым не назовешь?

— Это и Валерий Георгиевич признавал, и вы, журналисты, говорили. Все понимают, что это чудо. У нас очень молодая команда. Опытных футболистов можно по пальцам сосчитать. Остальные ребята — молодые, талантливые. Им выпал шанс, и они им пользуются. Показывают тренеру через кропотливую работу, что могут. Эту удачу еще нужно заслужить. Пока это получается, а дальше посмотрим. Еще рано о чем-то говорить. Десять туров — это немало. В верхней части таблицы, начиная с восьмого места и выше, очень плотно. Любая осечка — и ты можешь упасть.

— Возможно ли еще большее чудо? Отставание от «Зенита» семь очков, его ключевого игрока Барриоса не будет как минимум одну игру. Возможно ли питерцев догнать?

— Математически — можно. А так, думаю, очень трудно. Все-таки у «Зенита» самый качественный состав в РПЛ, на скамейке сидят люди, которые спокойно могут играть во всех других командах в старте. Ерохин, допустим, выходит на замену, другие ребята. Это игроки сборной, спокойно были бы лидерами в других клубах.

«Зенит» по праву занимает первое место. Да, они проиграли на Кубок и в чемпионате, но они профессионалы и не будут несколько игр подряд проигрывать, даже если нет ключевого футболиста Барриоса. Как и любая команда, «Зенит» после поражения хочет поскорее исправить эту неудачу, чтобы снова вернуться на победный путь.

— Гегемония «Зенита» на протяжении последних пяти лет сильно раздражает? Не делает ли это наш чемпионат менее интересным?

— Ну, а где не так? В Германии с «Баварией», во Франции с «ПСЖ»? В Италии долгое время «Ювентус» на вершине был. В Испании две команды все время за титул борются. У кого есть ресурсы, а значит, сильные футболисты, и они могут их менять и покупать новых, тот и сильнее. Кто может за это осуждать? Мне кажется, это во всем мире так.

— Серебро или бронза тоже будут для вас большим успехом? Тем более, что раньше считалось, что «Ростов» набирает очки осенью, а по весне сдувается.

— Думаю, для «Ростова», учитывая, какой у нас состав (по бюджету мы даже в топ-5 не входим), конечно, это станет чудом. Очки, конечно, трудно даются. Мне кажется, по весне так у многих команд. Но будем работать, стараться! Если останемся на втором или третьем месте, думаю, для «Ростова» это будет большим достижением.

«Ростов» располагается на 2-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко за 20 туров. Лидер РПЛ — «Зенит», который набрал 51 очко за 21 игру.

Полное интервью с Хореном Байрамяном читайте на сайте «СЭ»

Валерий Карпин
Хорен Байрамян
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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