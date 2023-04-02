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Байрамян: «Холанн — машина! Почему Гвардиола заменил его с «Лейпцигом»? Ну мы же знаем, как он любит Месси!»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о том, как в составе национальной команды играл против Норвегии с Эрлингом Холанном и как отнесся к замене норвежца после пяти голов в ворота «Лейпцига» в матче Лиги чемпионов.

— Еще в прошлом году было 0:9 в товарищеском матче с Норвегией. Вы первый тайм отыграли, Эрлинг Холанн в нем сделал дубль. Каково против него вообще играть?

— Есть с чем сравнить. В той же сборной Германии вообще все — топы. Но Холанн... Я всем говорю — это не человек! Он и быстрый, и мощный, и прыгает. Это машина! Пока что вживую я не видел футболиста сильнее. У них, в целом, вся команда атлетичная, сильная, но даже среди всех этих атлетов он выделяется. И еще Эдегор очень сильный игрок. Когда против Холанна играл, в какой-то момент думаю — я в пяти метрах ближе к мячу, резче. Да нет, он и там был быстрее!

— Вам обидно за него было, когда Пеп Гвардиола его после пяти голов заменил в Лиге чемпионов? Был шанс в историю установить рекорд, возможно, на все времена!

— Ну мы же знаем, как Гвардиола любит Месси, ха-ха! Может, он специально это сделал. Хотя потом в интервью говорил, что не знал о рекорде, и что заменил, чтобы Холанну было к чему стремиться. Но рекорды — это всегда классно! И я все-таки не такой ярый фанат Холанна, чтобы мне от этого обидно было.

— Попасть под Артема Дзюбу, когда он играет против своего «лучшего друга» Валерия Карпина, — это примерно то же самое, что под Холанна?

— Холанн чуть-чуть быстрее двигается, чем Дзюба, ха-ха! Но Артем обыграл нас, забил три. Без комментариев, ничего не могу сказать! Молодец. Все знают, что он хороший футболист. Мы знали, как против него действовать, но не смогли.

В текущем сезоне 22-летний Холанн сыграл за «горожан» 37 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал 5 результативных передач.

Полное интервью с Хореном Байрамяном читайте на сайте «СЭ»

Хорен Байрамян
Эрлин Холанн
Футбол
РПЛ
ФК Манчестер Сити
ФК Ростов
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