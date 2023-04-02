Байрамян о ведущих полузащитниках Армении: «У Сперцяна — бешеный потенциал. А Мхитарян, надеюсь, вернется в сборную»

Полузащитник «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян в интервью обозревателю «СЭ» высказался о ведущих армянских полузащитниках — опытном Генрихе Мхитаряне из «Интера» и молодом Эдуарде Сперцяне из «Краснодара».

— Кстати, Сперцян карьеру в сборной Армении против Румынии начал примерно так же. Вышел на замену, забил и заработал победный пенальти, а команда выиграла с тем же счетом — 3:2. Как думаете, со временем краснодарец сможет заменить Генриха Мхитаряна в роли лидера сборной, и будет ли ее игра строиться вокруг него?

— Он — Эдуард Сперцян, он никогда не будет Генрихом Мхитаряном. У каждого свой путь, и мы сейчас видим, что у Эдика бешеный потенциал. Он это показывает и в «Краснодаре», и в играх за сборную. Поэтому сейчас многие клубы внимательно следят за ним. Просто пожелаю Эдику, чтобы его путь получился не менее ярким, чем у Генриха. Вся нация, семья друзья будут за него рады и счастливы. Но для этого ему надо очень много работать.

— Сильно ли не хватает сборной Мхитаряна сейчас?

— Игрок такого калибра, с такими качествами, который играет уже более десяти лет в топ-чемпионатах, выигрывал трофеи, забивал в финале Лиги Европы, всегда нужен. Он всегда поможет. По мне, с ним в любое время и при любом тренере сборная была бы сильнее.

— Говорили ли вы с ним, почему он решил закончить карьеру в сборной? Надеетесь ли, что может передумать?

— Виделся с ним в декабре, когда по своим делам был в Милане. Мы посидели, пообщались — спасибо, что нашел время, несмотря на плотный график в «Интере». Я его не могу убедить, наверное, есть более авторитетные люди, но очень хотел бы, чтобы он вернулся в сборную. И надеюсь на это. А почему он так решил — не знаю, правда.

В текущем сезоне 22-летний Сперцян провел 27 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 10 голевых передач.

34-летний Мхитарян сыграл 34 матча за «Интер» в этом сезоне, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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