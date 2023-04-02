Эли Даса: «Могу понять болельщиков, которые критикуют нынешнюю игру «Динамо»

Защитник «Динамо» Эли Даса в разговоре с «СЭ» ответил на критику болельщиков в адрес главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича после поражения от «Сочи» (0:2) в 21-м туре РПЛ.

— Кто ответственный за поражение: игроки, тренер или все вместе?

— Все вместе. Мы вместе выигрываем, мы вместе проигрываем.

— Некоторые болельщики начинают критиковать Славишу Йокановича, им не нравится то, во что сейчас играет «Динамо». Что вы можете им ответить?

— Я могу их понять. Иногда, когда команда проигрывает, никто этому не рад: ни тренер, ни игроки, ни болельщики. Это часть футбола. Мы постараемся сделать все от нас возможное в следующей игре так, чтобы все были довольны.

«Динамо» идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. «Сочи» с 31 баллом располагается на восьмой строчке.