Байрамян заявил, что «Ростов» хочет повторить результат прошлого сезона

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал положение команды в турнирной таблице.

«После осенней части мы шли в трех-четырех очках от зоны стыковых матчей. Сейчас после ряда побед говорят о пятерке. Это тоже неправильно, мы идем от игры к игре. Конечно, мы смотрим в таблицу и очень хочется, чтобы мы повторили результат прошлого сезона», — цитирует Байрамяна Metaratings.

«Ростов» на выезде разгромил «Динамо» (4:1) в матче 22-го тура РПЛ. Команда Валерия Карпина с 30 очками поднялась на седьмое место в турнирной таблице.