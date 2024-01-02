Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:42

Баженов рассказал, изменились ли его функции в «Спартаке» с приходом Амарала

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Менеджер «Спартака» по играм в аренде Никита Баженов рассказал о взаимодействии с новым спортивным директором клуба Томашем Амаралом.

«Как только Томаш прилетел в Москву, он сразу начал со всеми общаться. Мы поговорили с ним. Функции мои не изменились, он понимает, чем я занимаюсь.

Я донес свое видение по поводу ребят в аренде. Мы их ценим, уважаем, смотрим за их прогрессом, и у нас всегда есть возможность вернуть их, если они будут прогрессировать. Они в команде, это четко надо понимать», – приводит слова Баженова Metaratings.

«Спартак» объявил о назначении Амарала новым спортивным директором клуба 22 декабря. Он приступил к новым обязанностям с 1 января этого года. Ранее португалец работал шеф-скаутом в «Бенфике».

Источник: Metaratings
Никита Баженов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
0
Читайте также
Главные спортивные события 2024 года
Вундеркинд «Барселоны», волшебник из ЦСКА и два новых топ-бомбардира. Главные футбольные открытия 2023 года
Над Белгородом система ПВО сбила девять воздушных целей
США разрешили ВСУ самостоятельно определять дальность ударов HIMARS
La Repubblica предрекла Шольцу отставку из-за кризиса в Германии
Шесть человек погибли при обстреле офиса ХАМАС в пригороде Бейрута
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Баженов – об игроках «Спартака» в арендах: «Шитов и Зорин вышли на чуть-чуть другой уровень»