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Сегодня, 00:40

Источник: «Зенит» близок к подписанию защитника «Флуминенсе» Нино

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Флуминенсе» Нино в ближайшее время может стать игроком «Зенита», сообщает журналист Фабио Алейшо.

По информации источника, сумма трансфера составит около 6 миллионов евро. Переговоры находятся в завершающей стадии и в ближайшее время ожидается официальное заявление российского клуба.

В минувшем сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с клубом истекает 31 декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

Источник: https://t.me/donaleixo/1415
Футбол
ФК Зенит
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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