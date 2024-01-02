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Сегодня, 22:27

Баженов – об игроках «Спартака» в арендах: «Шитов и Зорин вышли на чуть-чуть другой уровень»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов прокомментировал развитие футболистов, которые на правах аренды выступают за другие клубы.

«Каждый потихонечку набирается опыта. У кого-то это больше получилось, у кого-то поменьше. Если брать по статистике минут, игровому времени, то это Виталий Шитов, который у нас находится в «Тюмени», и Даня Зорин, который был в минском «Динамо» и стал с ним чемпионом. Так или иначе, это титулы, это важно для уверенности.

Они молодцы, вышли, наверное, на чуть-чуть другой уровень. По крайней мере, на тот, на который я точно знал, что они могут выйти. Но подчеркну, что у каждого из наших ребят свой определенный путь, все работают», – цитирует Баженова Metaratings.

19-летний Зорин на правах аренды выступал до конца прошлого года за минское «Динамо». Он провел за белорусский клуб 11 матчей, забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.

В активе 20-летнего Шитова 4 гола и 3 ассиста в 19 матчах за «Тюмень» в первой лиге. Его арендное соглашение завершится в конце сезона.

Источник: Metaratings
Никита Баженов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин
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