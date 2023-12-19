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Сегодня, 13:48

Беленов — о результатах «Факела»: «Наше место — высшая лига»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Факела» Александр Беленов высказался о результатах команды в первой половине сезона.

«Не считаю каким-то прорывом наше положение. Мы просто хорошо выполнили свою работу. Наверное, даже в каких-то моментах могли сделать это еще лучше. Во второй части сезона жду уверенной игры, хороших результатов. И, как говорят болельщики, наше место — высшая лига. Поэтому обязательно нужно оставаться без всяких «стыков», — цитирует Беленова пресс-служба «Факела».

«Факел» с 21 очком занимает 11-е место в турнирной таблице после 18 туров РПЛ. В последнем туре воронежцы на своем поле сыграли вничью с «Динамо» (1:1).

В первом матче после зимнего перерыва команда Сергея Ташуева на выезде сыграет с «Пари НН». Игра пройдет 1-3 марта.

Источник: ФК «Факел»
Александр Беленов
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
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