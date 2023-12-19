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Сегодня, 13:50

Ивич заявил, что стадионы в России лучше, чем в Англии

Ана Горшкова
Корреспондент
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высоко оценил инфраструктуру российского футбола и сравнил уровень чемпионата в России и Израиле. Ранее Ивич тренировал «Маккаби Тель-Авив» (2018-2020, 2022).

«Между этими чемпионатами большая разница. Российский футбол намного качественнее. У них лучше команды, игроки, тренеры, все на гораздо более высоком уровне, чем в Израиле. Стадионы, спортивные центры, инфраструктура в целом — это большая разница. На данный момент, согласно последнему рейтингу ФИФА, российская лига занимает шестое место. Людям больше интересна АПЛ, лал лига, сери А, но у России феноменальные условия для игры, и об этом говорит тот факт, что 2018 году в стране прошел чемпионат мира на невероятном уровне. А стадионы в России лучше и современнее, чем в Англии. В стране придают большое значение футболу, это спорт номер один», — приводит слова Ивича сербское издание Hot Sport.

46-летний Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года, подписав двухлетний контракт. В текущем сезоне РПЛ «быки» набрал 38 очков в 18 турах и лидирует в чемпионате страны.

Источник: Hot Sport
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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