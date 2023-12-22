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Сегодня, 18:56

Беленов прокомментировал игру под руководством Ташуева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Голкипер «Факела» Александр Беленов прокомментировал игру под руководством главного тренера Сергея Ташуева.

«Когда стал стабильным первым номером, почувствовал ли больше уверенности в своих силах? Думаю, что уверенность в своих силах появляется, когда ты видишь результат своей работы. Не скажу, что до этого я плохо тренировался и что-то делал не так, но на тот момент у нас произошли большие перестановки в тактическом плане, произошла встряска с приходом нового тренера, результаты поменялись. От этого не только я, а все почувствовали уверенность. У меня со многими тренерами нормальные рабочие отношения. Я ни к кому в друзья не набиваюсь. Подход Ташуева в работе не изменился. Конечно, он стал мудрее и опытнее, потому что поработал во многих клубах Белоруссии, в «Ахмате», — приводит слова Беленова Metaratings.ru.

Беленов перешел в «Факел» минувшим летом из «Рубина» на правах свободного агента. За новый клуб голкипер отыграл 14 матчей, в которых пропустил 14 мячей. 5 раз вратарь оставлял свои ворота «сухими».

Источник: https://metaratings.ru/news/vratar-fakela-belenov-s-prikhodom-tashueva-pomenyalis-rezultaty-vse-pochuvstvovali-uverennost-317880/
Александр Беленов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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