Беленов считает, что футбольные агенты больше вредят

Голкипер «Факела» Александр Беленов поделился мнением о роли агентов в футболе, а также отреагировал на высказывание о них тренера Евгения Калешина.

«Считаю, что агенты больше вредят, чем помогают. Если брать не только топовых футболистов, а представителей первой и второй лиг, то они получают больше вреда. В тот момент мне было уже больше 30 лет, поэтому я не видел смысла в посредниках, которые будут непонятно за что вытягивать из меня и клуба, куда я приду, деньги. Проще самому напрямую общаться с руководством и договариваться. Думаю, Калешин понимает, про что говорит. Он сам был футболистом и играл до 37 лет. Это не посторонний человек в футболе. Если агент действительно помогает футболисту развивать карьеру, а не просто зарабатывает на его переходах, то это хороший агент. Если агент помогает в трудное время, когда спортсмен получает травму, а не отворачивается от него, это тоже хороший агент, но таких в России можно пересчитать по пальцам», — приводит слова Беленова Metaratings.ru.

Беленов перешел в «Факел» минувшим летом из «Рубина» на правах свободного агента. За новый клуб голкипер отыграл 14 матчей, в которых пропустил 14 мячей. 5 раз вратарь оставлял свои ворота «сухими».