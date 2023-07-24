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Беленов: «В Ростов добирались на автобусе, спокойно к этому относимся. Все в равных условиях»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Факела» Александр Беленов высказался о проблемах логистики во время выездов в Ростов-на-Дону. Голкипер не видит в этом проблемы.

«Проблемы с тем, чтобы добраться до Ростова? Спокойно относимся к этому, воспринимаем как данность. Мы добрались на автобусе. Думаю, все команды так же будет ездить и в Воронеж, и в Ростов. Все в равных условиях, играем два круга — дома и на выезде. Каждый проделает такой же путь», — передает слова Беленова «РБ Спорт».

В первом туре РПЛ «Ростов» обыграл «Факел» со счетом 2:1.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-belenov-v-rostov-dobiralis-na-avtobuse-spokojno-k-e-tomu-otnosimsya-vse-v-ravny-h-usloviyah/
Александр Беленов
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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