Беленов: «В Ростов добирались на автобусе, спокойно к этому относимся. Все в равных условиях»

Вратарь «Факела» Александр Беленов высказался о проблемах логистики во время выездов в Ростов-на-Дону. Голкипер не видит в этом проблемы.

«Проблемы с тем, чтобы добраться до Ростова? Спокойно относимся к этому, воспринимаем как данность. Мы добрались на автобусе. Думаю, все команды так же будет ездить и в Воронеж, и в Ростов. Все в равных условиях, играем два круга — дома и на выезде. Каждый проделает такой же путь», — передает слова Беленова «РБ Спорт».

В первом туре РПЛ «Ростов» обыграл «Факел» со счетом 2:1.