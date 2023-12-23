Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:42

Беленов: «Когда приезжаю в Краснодар, меня всегда узнают»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Голкипер «Факела» Александр Беленов высказался о периоде выступления за «Кубань» и «Уфу».

«Когда приезжаю в Краснодар, меня всегда узнают. Там очень любят «Кубань», хоть она и переживает не лучшие времена. Считаю, что периоды в Краснодаре и Уфе были для меня очень хорошими и успешными. В Уфе тоже переживают за футбол, но сейчас и там не лучшие времена.

Надеюсь, что «Кубань» и «Уфа» получат то, что заслуживают. Башкирия — богатая республика, а для Краснодара одного футбольного клуба маловато. Кубанское дерби многим было бы интересно», — цитирует Metaratings.ru Беленова.

Беленов играл за «Кубань» с 2011 по 2016 год, а с 2017 по 2022 год выступал за «Уфу».

Источник: https://metaratings.ru/news/belenov-mnogim-bylo-by-interesno-kubanskoe-derbi-dlya-krasnodara-odnogo-kluba-malovato-317928/
Александр Беленов
Футбол
ФК Кубань
ФК Уфа
0
Читайте также
Иван Янковский отреагировал на последнюю серию сериала «Слово пацана»
Капитан «Вашингтона» Овечкин прервал антирекордную серию без голов в НХЛ
Антонов обвинил США в перечеркивании возможного диалога из-за санкций против РФ
Константинов указал на рекордное число нарушений при передаче Крыма УССР
ВС РФ уничтожили два танка Leopard 2 на купянском направлении
WP сообщила о жалобах бойцов ВСУ на усталость от конфликта
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Семшов: «У Чалова уже был опыт в Швейцарии, поэтому он готов к Европе»

Деменко: «Если назначение Амарала тренерское, я могу понять»