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Гарре опроверг слова о желании покинуть «Крылья Советов»: «Все — неправда, Чемпион — не мой агент»

Руслан Минаев
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Вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре опроверг слова агента Эмилио Чемпиона, который заявил, что футболист хочет покинуть клуб.

«Все сказанное раньше — неправда. Мой агент — это мой отец Эмилиано, а не Эмилио Чемпион, как вы могли прочитать. Это неправда — все, что он сказал про мою зарплату и мой клуб. Прямо сейчас я счастлив в Самаре с женой и дочерью. Нам дарят много тепла — местные люди, партнеры по команде и болельщики», — сказал Гарре в видео, опубликованном в клубном Telegram-канале.

Также ситуацию прокомментировал отец игрока — Эмилиано.

«Эта новость из медиа — ложная. Сам Бенхамин и наша семья рады быть там, где находимся, и что Бен играет за «Крылья». Ни мой сын, ни его семья не делала такого заявления. Но я постараюсь понять, откуда это пошло», — сказал отец игрока.

В этом сезоне на счету Гарре 2 гола и 2 результативные передачи в 6 матчах за «Крылья Советов». 23-летний аргентинец перешел в самарский клуб в январе 2023 года.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
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