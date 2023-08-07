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Сегодня, 03:22

Бевеев: «Я хочу играть за сборную России. Надеюсь, буду в списке в третий раз»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Урала» Мингиян Бевеев поделился ожиданиями от своего выступления в новом сезоне.

«Когда меня внесли в расширенный список сборной России в первый раз, я очень обрадовался. Даже не ожидал, что так получится. Во второй отреагировал спокойнее, но все равно очень хотел поехать. Надеюсь, скоро буду в списке в третий раз. Но на этот раз еще и в окончательном. Я хочу играть за сборную России», — приводит слова Бевеева Sport24.

В текущем сезоне 27-летний защитник провел 4 матча. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1 миллион евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-565659-beveyev-ya-khochu-igrat-za-sbornuyu-rossii-nadeyus-budu-v-spiske-v-tretiy-raz-no-teper-popadu-i-v-okonchatelnyy
Сборная России по футболу
ФК Урал
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